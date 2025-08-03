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03 августа, 05:35

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Пскова

Фото: depositphotos/Shebeko

В аэропорту Пскова объявили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Этой ночью аналогичные меры безопасности также действовали в аэропорту Сочи. Ближе к утру ограничения отменили, сейчас авиагавань формирует расписание для прибытия и обслуживания всех рейсов.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустили регулярное авиасообщение. Авиакомпания Flynas сможет выполнять рейсы 4 раза в неделю до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330.

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