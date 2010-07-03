Пассажиры смогут оплатить туалет в столичном метро банковской картой

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доступ в туалеты на станциях московского метро откроют по бесконтактным банковским картам и гаджетам.
"Такой вариант оплаты организуют по просьбам пассажиров", – рассказали в пресс-службе метрополитена.
Эксперимент по запуску новой формы оплаты начнется со станции "Библиотека имени Ленина". Один из комплексов оснастят специальным терминалом. Цена прохода составит 60 рублей. Оплата по карте "Тройка" продолжит функционировать.
"Изначально доступ в модульные туалетные комплексы на станциях был организован по карте "Тройка", потому что такие карты есть более чем у 90 процентов наших пассажиров. Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате", – отметили в пресс-службе.
Сегодня на центральных станциях подземки работают 25 туалетных комплексов на одну-две кабинки. В переходе между "Библиотекой имени Ленина", "Александровским садом" и "Боровицкой" установлено восемь кабинок. На "Пушкинской", "Краснопресненской" и в переходе с "Белорусской" Кольцевой линии на Замоскворецкую установлено четыре туалета. На остальных станциях установлено 1-2 туалета.
Пассажиры могут бесплатно воспользоваться санитарными комнатами на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Они работают в том числе на станциях, где есть пересадки на метро, таких как Лужники, Ботанический Сад, Кутузовская, Шоссе Энтузиастов, Бульвар Рокоссовского, Площадь Гагарина, Деловой Центр.
Бесплатные туалеты установлены и в скоростных электропоездах "Ласточка", которые курсируют по МЦК. Санитарные комнаты расположены в первом и последнем вагонах.
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