В Госдуме предложили установить в метро питьевые фонтаны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме предложили установить на станциях метро питьевые фонтанчики для утоления жажды в жару.

"Сегодня, когда ехал на работу на метро, столкнулся с такой проблемой, что приобрести себе бутылочку воды или где-то попить воды невозможно. Было бы правильно на станциях метро оборудовать питьевые фонтанчики, как во многих странах мира существуют в парках, в учебных заведениях за границей", – рассказал Агентству "Москва" депутат Василий Власов.

В московском метрополитене каждая станция метро оборудована питьевыми фонтанчиками, но они расположены в зонах, закрытых для пассажиров. В случае необходимости, например, если кому-то станет плохо, работники станции принесут воду. При необходимости использовать подземку как бомбоубежище здесь есть запас воды, туалеты и душевые.

С наступлением жары метрополитен усилено снижает температуру на станциях. По ночам все вентиляционные шахты переводят на усиленный режим притока холодного воздуха. Сейчас на платформах и в вестибюлях за температурой следят специальные датчики, которые позволяют регулировать работу вентиляции в режиме онлайн.

В жаркие дни сотрудники подземки начинают раздавать пассажирам воду и влажные салфетки.

