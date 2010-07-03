В Мосгордуме считают приличными запахи в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мосгордуме считают приличными запахи в столичной подземке. По мнению председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, необходимости в ароматизации вагонов метро нет. Так депутат столичного парламента отреагировал на запуск пилотного проекта ФПК по ароматизации вагонов и предложение распространить эту практику на метро.

"Мне кажется, в метро у нас достаточно приличные запахи", – цитирует Герасимова Агентство "Москва". По мнению представителя Мосгордумы, вначале надо убедиться, что ароматизация вагонов безопасна для здоровья пассажиров. "Приятные запахи – это хорошо, но надо вникать в ситуацию: что за запахи, насколько они безвредны?" – осведомился депутат.

Ранее сообщалось, что стартовал эксперимент по ароматизации вагонов поезда "Невский экспресс". Коридоры решили ароматизировать цитрусом, а для туалетов выбрали ароматы чистоты и свежести. Стоит ли развивать этот проект, ФПК решит по результатам онлайн-опроса пассажиров.

С начала лета пассажиры метро и МЦК бесплатно получили более шести тысяч бутылок воды. В связи с приходом в столицу аномально жаркой погоды воду раздавали на 20 станциях метро и 13 станциях МЦК. Активнее всего воду разбирали на пересадочных станциях: "Пушкинской", "Сретенском бульваре" и "Библиотеке имени Ленина".