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09:28

ЦОДД рекомендовал болельщикам добираться до "РЖД-Арены" на МЦК

транспорт спорт

09:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения советует зрителям футбольного матча между "Локомотивом" и "Ростовом" добираться до стадиона "РЖД-Арена" на поездах МЦК. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Матч полуфинала Кубка России состоится 3 апреля. Болельщиков предупредили, что в день игры в районе еще будут действовать ограничения движения транспорта из-за строительства БКЛ. Пассажирам рекомендуют своевременно планировать маршрут.


Ранее сообщалось, что в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии метро от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского" для строительства БКЛ в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменена схема движения транспорта. Ограничения актуальны до 6 апреля. В связи закрытием участка ветки запущен компенсационный общественный транспорт.

МЦК стало более востребовано у пассажиров. 2 апреля оно обновило рекорд: им воспользовались 543 тысячи человек. Всего к 1 апреля пассажирами МЦК с момента открытия в сентябре 2016 года стали 300 миллионов человек.

Пять станций красной ветки метро закрыты до 5 апреля

транспорт спорт

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