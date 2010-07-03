ЦОДД рекомендовал болельщикам добираться до "РЖД-Арены" на МЦК

Центр организации дорожного движения советует зрителям футбольного матча между "Локомотивом" и "Ростовом" добираться до стадиона "РЖД-Арена" на поездах МЦК. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.
Матч полуфинала Кубка России состоится 3 апреля. Болельщиков предупредили, что в день игры в районе еще будут действовать ограничения движения транспорта из-за строительства БКЛ. Пассажирам рекомендуют своевременно планировать маршрут.
Сегодня на стадионе «РЖД-Арена» пройдет матч «Локомотив - Ростов». Начало в 19:30. Проще всего туда добраться (и оттуда выбираться) на #МЦК (метро сейчас закрыто). И лучше выехать пораньше - МЦК на этой неделе в этой части города популярно как никогда. Оле-оле. ⠀#цодд#футболpic.twitter.com/zLeZGaq2oZ
Ранее сообщалось, что в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии метро от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского" для строительства БКЛ в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменена схема движения транспорта. Ограничения актуальны до 6 апреля. В связи закрытием участка ветки запущен компенсационный общественный транспорт.
МЦК стало более востребовано у пассажиров. 2 апреля оно обновило рекорд: им воспользовались 543 тысячи человек. Всего к 1 апреля пассажирами МЦК с момента открытия в сентябре 2016 года стали 300 миллионов человек.
Пять станций красной ветки метро закрыты до 5 апреля
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