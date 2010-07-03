Пять станций Сокольнической линии закрыли до 5 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли с 30 марта по 5 апреля. Для пассажиров не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"В этот период движение поездов по Сокольнической линии осуществляется только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро", – говорится в сообщении.

Закрытие станций необходимо, чтобы завершить строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатным компенсационным маршрутом "КМ". Каждую минуту автобусы курсируют от станции "Комсомольская" до станции "Черкизовская" с остановками у станций "Красносельская", "Сокольники" и "Преображенская площадь".

Кроме того, проезд на трамваях номер 13 будет бесплатным. Маршрут проходит от Метрогородка до улицы Каланчевская через станции метро "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".

Также работают регулярные маршруты наземного транспорта.

На время закрытия станций ограничат доступ к платным парковкам. Ограничение будет действовать на участках улиц Краснопрудная, Новорязанская, Краснобогатырская, Преображенский Вал и дублере Большой Черкизовской.

С субботы, 30 марта, для пассажиров не работает станция метро "Каховская". Станция будет интегрирована в Большую кольцевую линию (БКЛ) подземки.

Во время закрытия станции движение будет осуществляться только между станциями "Варшавская" и "Каширская".

От станции "Каховская" до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного транспорта.

Будет организован автобусный маршрут "Т60к". Он будет следовать от "Каховская" по улицам Большая Юшуньская и Каховка, а также Чонгарскому бульвару до станции метро "Варшавская".

От станции метро "Варшавская" автобусы будут ходить с 5:15 до 1:00, от станции метро "Каховская" – с 5:28 до 1:13. Оплата проезда будет проводиться по городскому тарифу.