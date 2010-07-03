Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:18

Пять станций Сокольнической линии закрыли до 5 апреля

транспорт метро

08:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли с 30 марта по 5 апреля. Для пассажиров не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"В этот период движение поездов по Сокольнической линии осуществляется только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро", – говорится в сообщении.

Закрытие станций необходимо, чтобы завершить строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатным компенсационным маршрутом "КМ". Каждую минуту автобусы курсируют от станции "Комсомольская" до станции "Черкизовская" с остановками у станций "Красносельская", "Сокольники" и "Преображенская площадь".

Кроме того, проезд на трамваях номер 13 будет бесплатным. Маршрут проходит от Метрогородка до улицы Каланчевская через станции метро "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".

Также работают регулярные маршруты наземного транспорта.

На время закрытия станций ограничат доступ к платным парковкам. Ограничение будет действовать на участках улиц Краснопрудная, Новорязанская, Краснобогатырская, Преображенский Вал и дублере Большой Черкизовской.

С субботы, 30 марта, для пассажиров не работает станция метро "Каховская". Станция будет интегрирована в Большую кольцевую линию (БКЛ) подземки.

Во время закрытия станции движение будет осуществляться только между станциями "Варшавская" и "Каширская".

От станции "Каховская" до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного транспорта.

Будет организован автобусный маршрут "Т60к". Он будет следовать от "Каховская" по улицам Большая Юшуньская и Каховка, а также Чонгарскому бульвару до станции метро "Варшавская".

От станции метро "Варшавская" автобусы будут ходить с 5:15 до 1:00, от станции метро "Каховская" – с 5:28 до 1:13. Оплата проезда будет проводиться по городскому тарифу.

Участок Сокольнической линии метро закроют с 30 марта

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика