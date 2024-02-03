Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Сочи"

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва – Сочи, который был выполнен на обновленном самолете Ту-214. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта отметили, что борт по традиции встретили водяной аркой. Загрузка первого рейса составила более 90%.

"Мы рады, что первый пассажирский рейс обновленного российского Ту-214 выполнен именно в Сочи. А уже со следующей недели борт будет выполнять международную программу полетов из аэропорта "Домодедово" в Ереван, Батуми, а позднее – и в Тель-Авив", – говорится в сообщении аэропорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что на строительство среднемагистрального узкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Ту-214 выделили 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" и производитель самолетов "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, в частности, судна будут рассчитаны на 170–175 пассажиров.

Кроме того, кабмин РФ утвердил программу, по которой предусматривается наращивание производства самолетов, двигателей и приборов для авиапромышленности.

Около 42 млрд рублей направят на серийное производство самолета Ту-214 – Мишустин