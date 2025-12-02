Около 35 тысяч машин премиум-класса перемещены на спецстоянки в Москве с января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 35 тысяч автомобилей премиум-класса перемещены на спецстоянки в Москве с начала года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что владельцы данных транспортных средств парковали машины под запрещающими знаками, на тротуарах и местах для инвалидов. Он напомнил, что правила дорожного движения едины для всех.

Больше всего "Московский паркинг" эвакуировал за год автомобилей BMW (11,5 тысячи единиц), Mercedes-Benz (10,6 тысячи единиц) и Audi (5,6 тысячи единиц). Также на спецстоянки были перемещены 4 машины Ferrari, 10 автомобилей Maybach и 18 машин Rolls-Royce.

"Продолжим и дальше повышать безопасность на дорогах столицы по поручению Сергея Собянина", – добавил Ликсутов.

Ранее парковку на всех платных стоянках в России предложили сделать бесплатной для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Изменения будут внесены в закон "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". По словам Слуцкого, при разработке закона парламентарии опирались на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где уже действуют соответствующие нормы.