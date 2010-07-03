Станция МЦД Тестовская станет одним из самых крупных ТПУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция Московских центральных диаметров (МЦД) Тестовская будет интегрирована с Московским центральным кольцом (МЦК), Большой кольцевой линией (БКЛ) и двумя станциями Филевской линии метро, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Остановочный пункт Тестовская, который войдет в состав первого диаметра, станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) с точки зрения количества пересадок", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Как уточняется, с железнодорожной станции Тестовая пассажиры смогут пересесть на станции Шелепиха и Деловой центр МЦК, на станции Шелепиха и Деловой центр БКЛ, а также на станции Выставочная и Международна Филевской линии метро.

Предполагается, что к 2020 году пассажиропоток станции МЦД-1 Тестовская увеличится до 5 тысяч человек в сутки. Как сообщает пресс-служба, в будущем тут может появиться еще одна пересадка на станцию Тестовская МЦД-4.

Как стало известно ранее, на железнодорожной станции Тестовская построят два пассажирских вестибюля и дополнительную пассажирскую платформу. По словам начальника дирекции МЦД столичного департамента транспорта Андрея Акимова, на станции будет построена дополнительная третья пассажирская платформа, а две существующие реконструированы. Все они будут оборудованы навесами от осадков на всю длину. Эти работы будут выполнены в рамках второго этапа проекта МЦД уже после запуска МЦД-1.

На первом же этапе станцию благоустроят. Будут отремонтированы фасады, билетные кассы, ограждения и покрытия платформ. На станции установят лавочки, урны и стойки экстренного вызова.

Всего на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" будет 28 станций. В конце 2019 года на первом диаметре откроют 24 станции, еще 4 откроют чуть позднее. Общая протяженность диаметра составит 52 километра.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) запланирован на конец 2019 года. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила, что около 2 тысяч тепловых завес установят в 39 поездах "Иволга", которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах. Они будут работать в дверных проемах в поездах в зимнее время.

Сергей Собянин уже утвердил тарифы на проезд по МЦД. По "Центральной" зоне проезд будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород проезд будет стоить 45 рублей, по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".

