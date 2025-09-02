Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Поезда на МЦД-4 в сторону Апрелевки следуют с отклонением от графика, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Пригородные поезда Киевского направления следуют с опозданием из-за остановки состава на станции "Очаково". В МЖД отметили, что это произошло по техническим причинам.

Возможны опоздания по обороту. В компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркнули, что принимают меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

Ранее сообщалось, что график движения некоторых пригородных поездов на Савеловском направлении МЖД изменится в сентябре. Корректировка расписания связана с модернизацией инфраструктуры на станции Большая Волга. Работы будут проводиться ежедневно с 11:40 до 15:40, кроме выходных.

Из-за этого часть составов будет следовать по сокращенным маршрутам. Пассажиров призвали с пониманием отнестись к изменениям и уточнять расписание заблаговременно.

