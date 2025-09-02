Спецрейсы до школ заработали на наземных маршрутах в 10 округах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специальные рейсы до школ возобновили на 13 маршрутах наземного городского транспорта в 10 округах Москвы с начала нового учебного года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, транспорт ходит в определенные часы по скорректированной трассе, чтобы школьники могли комфортно добираться на занятия и обратно. Такие рейсы отмечаются буквой после номера маршрута.

"Продолжаем делать поездки до важных социальных учреждений комфортнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – указал Ликсутов.

С начала года в столице запустили 44 электробусных маршрута. Всего новый транспорт вышел на дороги в более чем 60 районах Москвы. Впервые электробус появился в поселке Кокошкино, а больше всего новых маршрутов запущено на юго-западе столицы – 12.

При этом за 7 лет на электробусах совершено уже более 800 миллионов поездок. С 2018 года специалисты модернизировали 9 эксплуатационных площадок для обслуживания электробусов, открыли 3 инновационных парка "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка", подключили 400 зарядных станций по всему городу и обучили более 4,5 тысячи профессиональных водителей.

