Движение восстановлено на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение восстановлено возле дома 168 на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба Дептранса.

Ранее сообщалось, две полосы дороги по направлению в центр были перекрыты после ДТП. При этом в районе ЧП наблюдалось затрудненное движение в 1,5 километра в обе стороны.

Авария на юго-востоке столицы произошла вечером субботы, 2 августа. Там, по словам очевидцев, столкнулись две машины такси. В результате пострадали шесть человек, в том числе один пешеход, передавали СМИ.

Одного пострадавшего с различными травмами эвакуировал вертолет санавиации. Его планируют доставить в специализированное лечебное учреждение столицы.