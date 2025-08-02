02 августа, 21:37Транспорт
Движение восстановлено на Волгоградском проспекте в Москве
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Движение восстановлено возле дома 168 на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба Дептранса.
Ранее сообщалось, две полосы дороги по направлению в центр были перекрыты после ДТП. При этом в районе ЧП наблюдалось затрудненное движение в 1,5 километра в обе стороны.
Авария на юго-востоке столицы произошла вечером субботы, 2 августа. Там, по словам очевидцев, столкнулись две машины такси. В результате пострадали шесть человек, в том числе один пешеход, передавали СМИ.
Одного пострадавшего с различными травмами эвакуировал вертолет санавиации. Его планируют доставить в специализированное лечебное учреждение столицы.