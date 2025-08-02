Санавиация эвакуировала человека после ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Вертолет санавиации эвакуировал одного человека после аварии на Волгоградском проспекте в Москве, передает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставят в специализированное лечебное учреждение столицы.

ДТП на юго-востоке города произошло вечером 2 августа. По словам очевидцев, там столкнулись две машины такси. В результате пострадали шесть человек, среди которых, по данным СМИ, есть один пешеход.

Также сообщалось, что две полосы дороги по направлению в центр перекрыты. В районе ДТП наблюдается затруднение движения в 1,5 километра в обе стороны.