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02 августа, 20:55

Происшествия

Санавиация эвакуировала человека после ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Вертолет санавиации эвакуировал одного человека после аварии на Волгоградском проспекте в Москве, передает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставят в специализированное лечебное учреждение столицы.

ДТП на юго-востоке города произошло вечером 2 августа. По словам очевидцев, там столкнулись две машины такси. В результате пострадали шесть человек, среди которых, по данным СМИ, есть один пешеход.

Также сообщалось, что две полосы дороги по направлению в центр перекрыты. В районе ДТП наблюдается затруднение движения в 1,5 километра в обе стороны.

ДТП произошло на 69-м километре МКАД

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