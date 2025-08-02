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02 августа, 10:45

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Самары

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Временные ограничения введены в аэропорту Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на субботу, 2 августа, аналогичные ограничения уже были введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Позже запрет на их работу был отменен.

Ранее сообщалось, что совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт Домодедово. По его словам, финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство.

Авиабилеты в РФ могут подорожать из-за нового сбора для ремонта и строительства аэропортов

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