02 августа, 10:45Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Самары
Фото: 123RF/lightfieldstudios
Временные ограничения введены в аэропорту Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В ночь на субботу, 2 августа, аналогичные ограничения уже были введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Позже запрет на их работу был отменен.
Ранее сообщалось, что совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт Домодедово. По его словам, финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство.
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