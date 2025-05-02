Аренда электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлена из-за непогоды

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Аренду электросамокатов и велосипедов в Москве приостановили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сервисы возобновят свою работу после улучшения погоды.

Департамент обратился с просьбой отказаться от поездок и к владельцам личных самокатов и велосипедов. Вместо этого в период непогоды их призвали пользоваться городским транспортом.

Городские службы уже занимаются ликвидацией последствий непогоды, оперативно распиливая поваленные деревья и демонтируя поврежденные конструкции. Однако из-за прогнозируемого 2 и 3 мая ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, граждан попросили быть аккуратнее на улицах.

В ЦОДД посоветовали москвичам и гостям столицы выезжать в город только на зимней резине, а также заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и избегать резких маневров.