Аэропорты столичного региона работают штатно на фоне мокрого снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме на фоне мокрого снега в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, в период с 19:00 1 мая до 07:00 2 мая в аэропортах столичного региона было организовано около 11 чисток взлетно-посадочных полос.

Кроме того, были задержаны три рейса, так как самолеты пришлось дополнительно обрабатывать противообледенительными жидкостями. При этом перенаправлен на запасной аэродром из-за неблагоприятных погодных условий был лишь один борт.

"Безопасность полетов – приоритет! Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания самолетов в условиях непогоды", – уточнил представитель Росавиации.

Специалисты Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения продолжают следить за работой аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе, добавил Кореняко.

В Москве за ночь выпало 14 миллиметров снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. В Подмосковье самый сильный снегопад зафиксирован в Клину, где выпало 25 миллиметров снежного покрова.

Городские службы уже занимаются ликвидацией последствий непогоды, оперативно распиливая поваленные деревья и демонтируя поврежденные конструкции. Однако из-за прогнозируемого 2 и 3 мая ветра, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду, граждан попросили быть аккуратнее на улицах.

В ЦОДД посоветовали москвичам и гостям столицы воспользоваться городским транспортом в условиях непогоды. Также граждан попросили выезжать в город только на зимней резине, а также заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и избегать резких маневров.

