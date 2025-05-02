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02 мая, 04:51

Транспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение для автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Движение было перекрыто в 4:15 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Информация о причинах введенных ограничений не уточняется.

Ранее, 1 мая, у Крымского моста образовалась очередь из более 3 тысяч автомобилей. Водители проводили в ожидании около 2 часов. В Минтрансе связали ситуацию с рекордным потоком туристов, которые собираются посетить регион во время майских праздников.

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