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02 февраля, 08:02

Транспорт

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро вводят в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена вводят в график. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Немногим ранее на юго-восточном участке линии были временно увеличены интервалы движения поездов. В департаменте уточняли, что это связано с проверкой инфраструктуры.

30 января на этом же участке были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.

В ночь на 2 февраля на центральном участке Сокольнической линии метро также были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Уже примерно через полчаса движение поездов на этой линии было восстановлено.

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