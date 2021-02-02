Восстановлено движение трамваев по Варшавскому шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение трамваев в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Верхние Котлы восстановлено. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Ранее появилась информация о том, что трамваи № 3, 16, 47, 49 задерживаются из-за ДТП на путях.

Утром 2 февраля стало известно о крупном ДТП в районе Кутузовского проспекта. Здесь столкнулись три автомобиля.

В результате аварии погиб один человек. По предварительной информации, причиной аварии стало значительное превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.

