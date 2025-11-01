Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Москве 2–4 ноября

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Сотрудники ГИБДД в праздничные выходные, 2–4 ноября, проведут на столичных дорогах рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве отметили, что только с начала этой недели в городе привлекли к ответственности более 100 водителей с признаками алкогольного опьянения. Еще более 190 человек отказались от медосвидетельствования, а 17 сели пьяными за руль повторно, за что будут привлечены к уголовной ответственности и лишены водительских прав.

Госавтоинспекция Москвы призвала всех участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые неадекватным поведением создают опасность для окружающих.

Ранее в столице водитель по решению суда лишился автомобиля за повторное вождение в нетрезвом виде. Ему также назначили 200 часов обязательных работ и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на два года.

