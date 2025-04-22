22 апреля, 17:28Происшествия
В Москве мужчина лишился автомобиля за повторное вождение в нетрезвом виде
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Москве 30-летний водитель по решению суда лишился Mitsubishi Lancer за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Суд установил, что ранее привлекавшийся за пьяную езду мужчина 19 февраля 2024 года вновь сел в нетрезвом состоянии за руль своего автомобиля и двигался по улице Академика Капицы, где был задержан ДПС.
Водитель с признаками опьянения был направлен на освидетельствование, которое выявило в его организме следы наркотического вещества.
Суд назначил осужденному 200 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 2 года.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция преследовала нетрезвого водителя, которого до этого лишили прав. Для остановки машины сотрудники применили спецсигналы и произвели выстрелы: сначала предупредительные в воздух, затем – по колесам автомобиля.
Инцидент произошел у дома 8 по улице Ильюшина, где машина была остановлена. Водитель пытался сбежать.
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