В Москве мужчина лишился автомобиля за повторное вождение в нетрезвом виде

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 30-летний водитель по решению суда лишился Mitsubishi Lancer за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Суд установил, что ранее привлекавшийся за пьяную езду мужчина 19 февраля 2024 года вновь сел в нетрезвом состоянии за руль своего автомобиля и двигался по улице Академика Капицы, где был задержан ДПС.

Водитель с признаками опьянения был направлен на освидетельствование, которое выявило в его организме следы наркотического вещества.

Суд назначил осужденному 200 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 2 года.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция преследовала нетрезвого водителя, которого до этого лишили прав. Для остановки машины сотрудники применили спецсигналы и произвели выстрелы: сначала предупредительные в воздух, затем – по колесам автомобиля.

Инцидент произошел у дома 8 по улице Ильюшина, где машина была остановлена. Водитель пытался сбежать.