ГАИ привлекла к ответственности москвича, посадившего за руль ребенка

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Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Западного округа столицы привлекли к ответственности 44-летнего водителя, который посадил за руль ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Правоохранители обнаружили в Сети видеоролик, на котором видно, как водитель иномарки перевозит ребенка у себя на руках во время движения транспорта. После в отдел ГИБДД был вызван 44-летний местный житель, который полностью признал вину.

В результате в отношении мужчины вынесено постановление и наложено два штрафа в размере 1,5 и 3 тысяч рублей. Также, по информации пресс-службы, с водителем провели профилактическую беседу.

Ранее Госавтоинспекция привлекла к ответственности молодую москвичку, которая накопила более 500 неоплаченных штрафов. Правоохранители остановили 22-летнюю девушку, когда она ехала по Судостроительной улице за рулем автомобиля BMW. В ходе проверки выяснилось, что она уклонялась от исполнения административного наказания и в течение полугода не оплатила штрафы.