Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов на серой ветке столичного метро ввели в график. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком", – уточнили в транспортном ведомстве.

Немногим ранее в столичном Дептрансе предупредили пассажиров об увеличении интервалов курсирования поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Это понадобилось для проверки инфраструктуры.

В конце октября в Дептрансе Москвы сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена от станции "Спартак" до станции "Улица 1905 года" временно не курсировали поезда из-за человека на путях. Немногим позже в пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что пассажир, упавший под прибывающий поезд на станции метро "Октябрьское Поле", погиб.

"Рейд 112": человек попал под поезд на станции Вешняки в Москве