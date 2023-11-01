Интервалы движения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро были временно увеличены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно были увеличены, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Увеличить интервалы было решено для проверки инфраструктуры. Сейчас движение вводится в график.

Ранее движение поездов было приостановлено на станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на путях. Упавшую пассажирку вытащили и передали медикам, однако позже стало известно, что они не смогли спасти ее жизнь.

Из-за случившегося не было движения составов между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Южная", в обратном направлении были увеличены интервалы.