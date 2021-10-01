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Москва 24

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Транспорт

12:58

В Москве разработают зимнее расписание автобусов для комфорта жителей

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зимнее расписание наземного транспорта Москвы разработают таким образом, чтобы люди меньше стояли на остановках. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве отметили, что уже начали готовить транспорт к зиме.

"К 1 октября уже проверили системы отопления и климат-контроля всего нашего транспорта – это свыше 7 000 автобусов и больше 750 электробусов. Мы разрабатываем зимнее расписание движения транспорта, чтобы вы меньше стояли на остановках", – говорится в сообщении.

В столице также проводят теоретические и практические занятия с водителями, чтобы пассажиры безопасно передвигались по городу. Рабочие приводят в порядок остановки, проверяют уплотнители дверей, окон и люков.

"Готовим снегоуборочную технику, противогололедные реагенты и песок, чтобы наши автобусы ехали без затруднений", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что подготовку к зиме начали и в столичном метро. В частности, на входах в вестибюли начали устанавливать вторые двери, которые защитят пассажиров от холода.

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