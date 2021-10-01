Ликсутов заявил, что Каховская линия в составе БКЛ станет на 10% тише

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

После реконструкции Каховская линия в составе БКЛ метро Москвы станет тише, заявил глава Дептранса Михаил Ликсутов.

На новых участках Большого кольца применяются современные технологии: полушпалы пониженной вибрации вместо деревянных шпал, бесстыковой путь и более износостойкий тип рельса.

"При интеграции станции "Каховской" и всей линии в БКЛ на протяжении 13 километров применена современная технология укладки пути пониженного шума и вибрации. В результате шум от этого участка метро, построенного более полувека назад, снизится на 10%. Это оценят как пассажиры метро, так и местные жители", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что восточный участок БКЛ метро построен почти наполовину. Речь идет об отрезке между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар".

