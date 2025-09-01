Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что меры вводились с целью обеспечения безопасности полетов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предприняли все необходимые действия.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Запреты на полеты объявили в гавани Волгограда днем 1 сентября. На время их действия самолеты не могли приземляться и взлетать в аэропорту.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин указывал, что ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана "Ковер", из-за которого задерживаются и отменяются рейсы. Он уточнял, что эта задача возложена на военных.

При этом глава Минтранса обращал внимание, что ситуация в российских аэропортах во время действия ограничений стала "чуть получше".

