01 сентября, 14:51

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ограничения на посадку и вылет самолетов введены в аэропорту Волгограда, предупредил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он указал, что меры призваны обеспечить безопасность полетов воздушных судов.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.

Глава ведомства Андрей Никитин указал на важность следования четкому плану действий при отмене и задержках рейсов. Он уточнил, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.

Семьи с двумя и более детьми будут размещать рядом в самолетах без доплаты

