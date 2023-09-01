Дептранс предупредил о возможных ограничениях движения в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центральной части Москвы возможны локальные ограничения движения в связи с подготовкой ко Дню города. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В центральной части города возможны локальные ограничения движения из-за подготовки ко Дню города", – говорится в сообщении.

В связи с возможными ограничениями москвичам рекомендовали передвигаться по столице на общественном транспорте. В настоящее время движение в столице оценивается в пять баллов.

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября. Москва отметит свой 876-й день рождения. Согласно утвержденной Сергеем Собяниным программе празднования, в столице проведут более 150 мероприятий на 15 городских площадках.

В частности, перед москвичам выступят музыкальные группы, вокалисты, танцоры в парке "Северное Тушино", кавер-исполнители – в Таганском парке. На территории сада имени Н. Э. Баумана для горожан организуют уличные спектакли и яркие интерактивные программы.



Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий