Северный вестибюль станции "Спартак" заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Северный вестибюль станции столичного метрополитена "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии продолжил работать в штатном режиме, передает Агентство "Москва".

Таким образом, оба вестибюля (северный и южный) открыты для входа и выхода пассажиров.

Ранее в связи с проведением футбольного матча между "Спартаком" и "Зенитом" северный вестибюль станции был доступен только на выход. Встреча началась на стадионе "Открытие Арена" в 19:00.