Две станции МЦД появятся в столичном районе Северный

Фото: stroi.mos.ru

Две станции Московского центрального диаметра (МЦД-1) появятся в районе Северный.

Как заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, комфортный скоростной рельсовый транспорт получат порядка 35 тысяч жителей района.

Станции "Долгопрудная" и "Новодачная" планируют запустить в ноябре 2019 года. В будущем на территории района планируется построить станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской ветки метро, добавил Хуснуллин.

По его словам, маршруты МЦД интегрируют в транспортную инфраструктуру столицы, а интервал движения поездов, сервисы и навигация будут приближены к метрополитену.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Они охватят 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут поезда "Иволга".

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.