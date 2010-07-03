Северный вестибюль станции "Спартак" работает только на выход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В связи с проведением футбольного матча российской Премьер-лиги северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена работает только на выход, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров.

1 сентября в 19:00 на стадионе "Открытие Арена" начнется матч восьмого тура РПЛ между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом".