В Москве отменили 35 авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Так, всего корректировки расписания затронули 35 вылетов.

В частности, аэропорт Внуково сообщил об отмене 17 рейсов. При этом в воздушной гавани Домодедово перенесли 2 вылета. Еще 16 самолетов там не взлетят вовсе.

Об изменениях в графике полетов в Шереметьево не сообщается.

Причины изменений в расписании аэропортов неизвестны.

30 мая в Москве отменили свыше 20 рейсов. Наибольшее количество корректировок расписания тогда было зафиксировано в Домодедово.

Ранее летевший из Индии в Москву лайнер вернулся в Дели из-за обнаружения коронавируса у пилота. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на источники.