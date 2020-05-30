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Общество

13:02

Летевший из Индии в Москву лайнер вернулся в Дели из-за коронавируса у пилота – СМИ

общество происшествия за рубежом

Фото: AP/Altaf Qadri

Самолет, вылетевший из Индии в Москву, вернулся в Дели после того, как у одного из пилотов подтвердился коронавирус, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.

Перед вылетом все члены экипажа проходили тестирование на COVID-19, однако проверяющий по ошибке расценил положительный анализ пилота как отрицательный и разрешил ему вылет.

Оплошность обнаружили только спустя два часа после того, как воздушное судно поднялось в небо.

Уточняется, что на борту лайнера пассажиров не было. Экипаж летел в столицу РФ для того, чтобы вывезти граждан Индии на родину.

В настоящее время все члены экипажа помещены на карантин. Самолет же отправлен на санитарную обработку.

Ранее стало известно о том, как изменились правила перевозки пассажиров из-за пандемии COVID-19. В частности, сообщалось, что салоны самолетов и поездов заполняют не полностью, чтобы пассажиры сидели подальше друг от друга.

Как изменились правила перевозки пассажиров из-за пандемии коронавируса

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