Пассажирам могут ограничить вызов бортпроводника при снятии ограничений из-за коронавируса

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Пассажирам самолетов на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса могут ограничить вызов бортпроводника и перемещение по салону лайнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Росавиации.

Бортпроводник может быть вызван только при возникновении неразрешимых ситуаций, в том числе влияющих на безопасность полета, состояние здоровья и в случае угрозы жизни пассажиров. Во время всего полета пассажир должен быть пристегнут ремнями.

В подготовленном Росавиацией проекте предлагается снимать ограничения в три этапа.

Ранее правительство РФ выделило российским авиакомпаниям свыше 23 миллиардов рублей в качестве меры поддержки на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу, лизинговые платежи и оплату стоянки воздушных судов.