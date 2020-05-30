Свыше 20 рейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Задержки и отмены авиарейсов происходят в столичных аэропортах. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения затронули 21 вылет.

В частности, в аэропорту Шереметьево задержали 4 рейса. В Домодедово сообщается о 14 отмененных вылетах. Отправление еще одного самолета было задержано.

При этом в воздушной гавани Внуково задержали два рейса.

Причины корректировок расписания неизвестны.

Ранее почти 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы. Причины изменений в расписании также не сообщались.