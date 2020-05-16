Почти 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Так, по актуальным данным, в Москве отменено и задержано 27 вылетов.

Наибольшее количество корректировок расписания случилось в Домодедово. Там отменили 18 рейсов и еще 2 – задержали.

В воздушной гавани Внуково известно об отмене 6 вылетов. При этом 2 рейса изменили время отправления.

В свою очередь, в Шереметьево задержали один вылет.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Корректировки на табло столичных аэропортов произошли также накануне. Сообщалось, что изменения затронули 23 рейса.