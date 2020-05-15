Свыше 20 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Известно, что изменения затронули 23 рейса.

По данным портала "Яндекс.Расписания", наибольшее количество корректировок графика случилось в воздушной гавани Домодедово. Там в воздух не поднимутся 14 лайнеров. Еще для 4 самолетов время вылета было изменено.

В аэропорту Внуково отменили 5 рейсов. При этом в Шереметьево изменений в расписании не произошло.

Причины отмен и задержек вылетов неизвестны.

13 мая в аэропортах Москвы отменили 24 рейса. Наибольшее количество изменений было также зафиксировано в аэропорту Домодедово.