Более 20 вылетов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В столичных аэропортах происходят отмены авиарейсов. Известно, что изменения затронули свыше 20 вылетов.
По данным портала "Яндекс.Расписания", наибольшее количество отмен зафиксировано в аэропорту Домодедово. Там в воздух не поднимутся 19 самолетов.
Во Внуково сообщается об отмене 5 рейсов. При этом в воздушной гавани Шереметьево корректировок расписания не отмечается.
Причины произошедших изменений неизвестны.
Ранее в трех аэропортах столицы отменили свыше 100 рейсов. При этом большинство корректировок случилось в Домодедово.
1 мая в Москве также произошло большое количество отмен вылетов. Тогда изменения затронули 52 рейса.