Более 20 вылетов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В столичных аэропортах происходят отмены авиарейсов. Известно, что изменения затронули свыше 20 вылетов.

По данным портала "Яндекс.Расписания", наибольшее количество отмен зафиксировано в аэропорту Домодедово. Там в воздух не поднимутся 19 самолетов.

Во Внуково сообщается об отмене 5 рейсов. При этом в воздушной гавани Шереметьево корректировок расписания не отмечается.

Причины произошедших изменений неизвестны.

Ранее в трех аэропортах столицы отменили свыше 100 рейсов. При этом большинство корректировок случилось в Домодедово.

1 мая в Москве также произошло большое количество отмен вылетов. Тогда изменения затронули 52 рейса.