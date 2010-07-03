Движение транспорта на улице Фабричная в Щелкове возобновлено

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение автотранспорта на Фабричной улице в городе Щелково возобновилось, сообщает Агентство "Москва". Участок был закрыт для проезда в связи со строительством нового автомобильного моста через реку Клязьму.

Вдоль улицы еще продолжаются работы по обустройству тротуаров. По этой причине пешеходное движение осуществляется через территорию гимназии.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что строительство моста от улицы Фабричная до Восточной промзоны завершится осенью этого года.

Ожидается, что данный мост перераспределит транспортные потоки и снизит интенсивность движения по Пролетарскому проспекту. Поток грузовых машин в центре города должен снизиться на 15%. Интенсивность движения на дороге составляет до 85 тысяч машин в сутки.

Ранее сообщалось, что транспортную развязку на пересечении МКАД и Беседенского шоссе сдадут уже в ноябре. Это примерно на год раньше запланированного срока.