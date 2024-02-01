Перебои в оплате проезда в транспорте Москвы устранили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перебои в оплате проезда банковскими картами в транспорте Москвы были устранены. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента", – говорится в сообщении.

Перебои с оплатой проезда в столичном транспорте наблюдались в четверг, 1 февраля. Некоторым пассажирам отказывали в проходе, но при этом снимали средства с банковских карт. В Дептрансе принесли извинения за доставленные неудобства.

На тот момент пользователям рекомендовали оплачивать проезд с помощью биометрии, карты "Тройка" и билетов, приобретенных в кассах и автоматах. Задать вопрос по теме перебоев можно, написав обращение на адрес transport-help@inno.tech.

Сбой произошел в доменной зоне .ru в России