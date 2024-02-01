Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные перебои с оплатой проезда банковскими картами произошли в транспорте Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

Если пассажиру отказали в проходе, но списали деньги, то средства вернутся на карту автоматически в ближайшее время, заверили в компании.

"Банк ВТБ активно работает над устранением возникшей проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали оплачивать проезд с помощью биометрии, карты "Тройка", а также билетов, купленных в кассах и автоматах. Обращение по теме неполадок можно направить на адрес transport-help@inno.tech.

В Дептрансе уточнили, что ВТБ – это банк-эквайер в Московском транспорте, он отвечает за осуществление банковских платежей.

Ранее стало известно о массовом сбое в работе Рунета, который произошел вечером 30 января. Жители российских регионов не могли получить доступ к сайтам и приложениям Wildberries, Ozon, "Яндекса", "Дзена", "Авито" и другим сервисам.

В Минцифры РФ позже заявили о ликвидации неполадок. В качестве причины сбоя Координационный центр доменов .ru/рф назвал ошибку при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC).

Эксперт назвал причину масштабного сбоя в Рунете