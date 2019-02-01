Москвичей призвали быть осторожнее из-за скользких дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам рекомендовали быть осторожнее из-за скользких дорог, передает Агентство "Москва".

"На дорогах скользко, будьте осторожны!", – говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ранее синоптики рассказали, что максимальная температура воздуха в столице 1 февраля составит -2..0 градусов, по области – -5..0.

Из-за угрозы возникновения гололедицы коммунальные службы города уже начали обрабатывать дороги противогололедными материалами.

В МОЭСК также мониторят изменения погодных условий. Если погода продолжит ухудшаться, в филиалах компании могут ввести режим повышенной готовности.

