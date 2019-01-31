Несколько катков закрыли из-за оттепели в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице закрыли ряд катков с натуральным льдом из-за оттепели и дождей. Плюсовая температура негативно повлияла на натуральный лед, превратив его в лужи, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорпарка.

В "Сокольниках" не работает каток с натуральным льдом "Гигант" ("Лед" работает в обычном режиме), а в саду "Эрмитаж" закрыли каток с естественным покрытием (каток с искусственным льдом работает).



В парках "Северное Тушино", Дружбы, Северного речного вокзала не работают катки с натуральным льдом.

Катки закрыты в Лианозовском парке и "Фили". Не работают хоккейные коробки в Перовском парке и парке у прудов "Радуга".

В Парке Горького каток работает в обычном режиме, также как и каток в саду имени Баумана.

В Мосгорпарке призвали москвичей при планировании отдыха уточнять актуальную информацию о работе катков.

"Они работают по фактической погоде, поэтому просим узнавать актуальную информацию о возможных перерывах в работе на сайтах парков и их официальных страницах в соцсетях", – говорится в сообщении пресс-службы Мосгорпарка.

Синоптики прогнозируют в начале следующей недели в столице и Московской области потепление до пяти градусов. Такую погоду обеспечит мощная волна тепла из Северной Африки, которая пройдет через восточную половину Средиземноморья на восток Европы и дойдет до столичного региона.

В четверг, 31 января, в столичном регионе пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха – 0…+2 – в Москве и -2…+3 – по области.

1 февраля в Москве прогнозируется около нуля и -4…+1 в Подмосковье.

В субботу ожидаются небольшие осадки. Ночью -4…-2 – в столице и -7…-2 – по области, днем -1…+1 – в городе и -4…+1 – в Подмосковье.