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16:15

В Москве началась противогололедная обработка улиц

город общество погода ЖКХ

16:15

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Превентивная противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров и пешеходных зон Москвы ведется 31 января. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что это связано с колебаниями температуры и гололедицей.

"Сейчас в городе плюсовые температуры, но после 18:00 ожидается переход температуры через ноль в сторону слабоотрицательных значений", – отметил Бирюков.

Под контроль коммунальщиков взята обработка противогололедными материалами на основе мелкогравийной крошки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ. На улицах Москвы работают более 10 тысяч единиц дорожно-уборочной и погрузочной техники.

В четверг, 31 января, в столичном регионе пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха – 0…+2 – в Москве и -2…+3 – по области. 1 февраля в Москве ожидается около нуля и -4…+1 в Подмосковье. В субботу ожидаются небольшие осадки. Синоптики прогнозируют в начале следующей недели в Москве и Подмосковье потепление до +5 градусов.

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