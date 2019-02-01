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06:30

Температура в Москве 1 февраля превысит норму на 10 градусов

общество погода

06:30

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В пятницу, 1 февраля погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер.

Как сообщает портал "Метеновости", некоторые метеорологические параметры не будут соответствовать данному времени года.

По сведениям столичного Метеобюро, ожидается преобладание облачной погоды. В вечерние часы местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -5..0.

Таким образом, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 8-9 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 751 миллиметров ртутного столба.

Из-за угрозы возникновения гололедицы коммунальные службы города уже начали обрабатывать дороги противогололедными материалами.

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