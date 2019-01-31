В МОЭСК подготовились к ухудшению погоды в столичном регионе

Специалисты МОЭСК готовы к ухудшению погоды в столичном регионе вечером 31 января, сообщили в компании Агентству "Москва".
В пресс-службе МОЭСК отметили, что все электрооборудование работает в штатном режиме, нарушения электроснабжения из-за непогоды не зафиксировано.
Продолжается онлайн-мониторинг погодных условий. Если погода продолжит ухудшаться, в филиалах МОЭСК могут ввести режим повышенной готовности. Сейчас в готовности находятся 443 бригады (2 291 человек) и 2,7 тысячи единиц спецтехники, включая передвижные электростанции.
По прогнозам синоптиков, в четверг ближе к вечеру температура воздуха в столичном регионе опустится ниже нуля градусов, что спровоцирует сильную гололедицу. Коммунальные службы города уже начали обрабатывать дороги противогололедными материалами.
Гололедица может серьезно осложнить трафик в столице
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.