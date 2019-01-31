В МОЭСК подготовились к ухудшению погоды в столичном регионе

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Специалисты МОЭСК готовы к ухудшению погоды в столичном регионе вечером 31 января, сообщили в компании Агентству "Москва".

В пресс-службе МОЭСК отметили, что все электрооборудование работает в штатном режиме, нарушения электроснабжения из-за непогоды не зафиксировано.

Продолжается онлайн-мониторинг погодных условий. Если погода продолжит ухудшаться, в филиалах МОЭСК могут ввести режим повышенной готовности. Сейчас в готовности находятся 443 бригады (2 291 человек) и 2,7 тысячи единиц спецтехники, включая передвижные электростанции.

По прогнозам синоптиков, в четверг ближе к вечеру температура воздуха в столичном регионе опустится ниже нуля градусов, что спровоцирует сильную гололедицу. Коммунальные службы города уже начали обрабатывать дороги противогололедными материалами.