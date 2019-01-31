Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:09

В МОЭСК подготовились к ухудшению погоды в столичном регионе

город погода

19:09

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Специалисты МОЭСК готовы к ухудшению погоды в столичном регионе вечером 31 января, сообщили в компании Агентству "Москва".

В пресс-службе МОЭСК отметили, что все электрооборудование работает в штатном режиме, нарушения электроснабжения из-за непогоды не зафиксировано.

Продолжается онлайн-мониторинг погодных условий. Если погода продолжит ухудшаться, в филиалах МОЭСК могут ввести режим повышенной готовности. Сейчас в готовности находятся 443 бригады (2 291 человек) и 2,7 тысячи единиц спецтехники, включая передвижные электростанции.

По прогнозам синоптиков, в четверг ближе к вечеру температура воздуха в столичном регионе опустится ниже нуля градусов, что спровоцирует сильную гололедицу. Коммунальные службы города уже начали обрабатывать дороги противогололедными материалами.

Гололедица может серьезно осложнить трафик в столице

город погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика