Microsoft уберет приложение Teams из пакета Office из-за расследования ЕС

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Американская компания Microsoft уберет приложение Teams из пакета Office для бизнес-клиентов в странах Еврозоны и Швейцарии, а также упростит взаимодействие конкурирующих приложений из-за антимонопольного расследования ЕС. Об этом сказано в заявлении на сайте корпорации.

Изменения внесут в пакеты Microsoft 365 и Office 365, поэтому компания сможет снизить стоимость данных продуктов.

"Мы продолжим сотрудничать с ЕК с учетом проблем рынка в поиске прагматичных решений, которые принесут пользу как клиентам, так и разработчикам в Европе", – сказано в пресс-релизе компании.

По информации источника, Еврокомиссия добивается еще большего уменьшения стоимости, чем то, что предлагала компания в апреле 2023 года.

Расследование в отношении Microsoft началось после жалобы корпоративного мессенджера Slack ("Слэк") в 2020 году. В 2017 году компания включила в Office 365 платформу Teams для работы пользователей в коллективном режиме. По данным Slack, таким образом ее конкурент несправедливо интегрировал несколько функций в свой продукт.

Ранее Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Основная проблема заключалась в том, что большое количество информации организации хранилось на почте Microsoft.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сказал, что российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость. По его данным, Microsoft начала предлагать российским клиентам продлить сотрудничество, несмотря на официальную приостановку продаж и закрытие офисов в России.

В России запустили аналог Microsoft Teams