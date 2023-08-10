Microsoft с 30 сентября прекратит продлевать корпоративные лицензии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Microsoft после 30 сентября прекратит продлевать корпоративные лицензии на свои продукты для российских компаний. Соответствующее письмо от службы поддержки корпорации в своем телеграм-канале опубликовало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

"Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет. <...> В связи с этим <...> Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки", – говорится в письме.

При этом отмечается, что подписки, активные на момент вступления в силу данного решения, продолжат действовать вплоть до своего истечения, однако продлить их уже не получится.

В минувшем апреле американская корпорация опубликовала отчет по итогам работы российского офиса в 2022 году. В нем, в частности, говорилось, что компания не рассматривает вариант ликвидации своего представительства в РФ.

