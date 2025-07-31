На Nintendo выйдет ремастер Plants vs. Zombies

Видео: youtube.com/Nintendo of America

Nintendo Direct официально анонсировала Plants vs. Zombies: Replante – обновленную версию игры 2009 года студии PopCap Games. Об этом компания сообщила в YouTube-канале.

Релиз игры состоится 23 октября 2025 года на Nintendo. В Replanted обновили графику до HD. Кроме того, добавлены локальный кооператив и PvP-режим. Помимо этого, пользователей ждут новые испытания и игровые режимы.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch. Ее стоимость будет составлять 20 долларов.

Ранее стало известно, что игровая консоль PlayStation 6 может появиться на рынке не раньше 2027 года. Представители СМИ сделали такой вывод из интервью генархитектора PlayStation Марка Церни. По его словам, в 2026 году компания должна представить обновление для PlayStation 5 Pro. Тогда же он подчеркнул, что это нужно для подготовки к новому поколению консолей.